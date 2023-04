Lichaam aangetroffen in water van Kostverlorenvaart in Amsterdam

In het water van de Kostverlorenvaart ter hoogte van het Hugo de Grootplein in Amsterdam heeft de politie vanochtend een lichaam aangetroffen. Het gebied rond de Beltbrug en de Buysbrug is door de politie afgezet en ook heeft de politie een container neergezet.

Het lichaam werd rond 10.15 uur gevonden. Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en of het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie kan nog niet melden of het om een man of vrouw gaat.