Koningsdag verloopt kouder dan Nieuwjaarsdag

Met 10 tot lokaal 15 graden verloopt Koningsdag kouder dan Nieuwjaarsdag. Op de eerste dag van het jaar was het 12 tot lokaal 17 graden. De dag begint droog met ruimte voor de zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en later op de middag en in de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op regen. Dit zijn de voorspellingen van weerbureau Weeronline.

Voor de feestvierders en de verkopers op de diverse vrijmarkten is een winterjas zeker aan te raden. Koningsnacht verloopt namelijk droog, maar koud met minima rond het vriespunt in een groot deel van het land. Verder landinwaarts kan het zelfs een graadje vriezen. Alleen langs de kust is het enkele graden boven nul.

Koningsdag vrij fris

We beginnen de dag koud met temperaturen in de vroege ochtend net boven het vriespunt. Ook overdag is het niet warm met maxima van 11 graden in het noorden tot 14, lokaal 15 graden in het zuiden. .

Weinig wind

Het weerbeeld is in de ochtend helemaal niet slecht met ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe waardoor de zon het steeds lastiger krijgt. Het noorden van het land heeft de beste papieren voor zonnige perioden in de middag. Elders in het land is vrij veel bewolking aanwezig. Er staat weinig wind op Koningsdag. De wind is zwak tot hooguit matig van kracht en dat is goed nieuws voor de kleedjesmarkten.

In de westelijke kustprovincies schijnt de zon eerst flink. De temperatuur stijgt naar 12 tot 14 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. In de loop van de middag of in de avond stijgt in Zeeland de kans op wat regen.