Honderden bij stille tocht voor overleden Jamayro (15) in Zuidoost

Honderden mensen hebben maandagavond een stille tocht gelopen voor Jamayro Elcock. De 15-jarige jongen nam afgelopen woensdag zijn leven bij zijn woning in Zuidoost en dat zorgde voor een schok in de buurt.

"Jamayro was een hele lieve jongen. In mijn ogen een rustige jongen. Hij hield van zijn neefjes en nichtjes als ze thuis bij mij kwamen", vertelt zijn tante Louise. "Jamayro was een hele leuke jongen", vertelt zijn schoolgenoot. "Ik voetbalde graag met hem."

De stille tocht werd gehouden op de dag dat Jamayro zestien jaar zou zijn geworden en begon op het Bindelmeer College, waar hij op school zat. Van daaruit liepen familie, vrienden, schoolgenoten en buren naar de flat waar hij om het leven kwam.

"We hebben het niet zien aankomen en we hebben niets gemerkt. We zitten allemaal met vragen", aldus zijn tante. Dat er honderden mensen naar stille tocht kwamen, 'maakt de pijn niet minder, maar wel lichter', legt zijn tante Murielle uit.