Champagne bij nieuwe sterrenrestaurants: "Ongelofelijk, sprakeloos"

Vinkeles aan de Keizersgracht ontving als enige restaurant in Nederland dit jaar een tweede ster: "Voor ons was het allerbelangrijkste om onze eerste ster te behouden", aldus Van der Zalm. "We blijven doen waar we goed in zijn en het geeft nieuwe motivatie. Ik kijk nu alleen maar uit naar aankomende jaren".

Bistro de la Mer is net een jaar open en hebben nu een Michelinster te pakken. "We zijn op 4 maart in 2022 geopend, dus het is wel heel snel te gaan", vertelt Julius Nuiten, chef van Bistro de la Mer. Maar hij is ook opgelucht want hij had wel een 'stiekeme verwachting'.

De bistro is het zusje van restaurant De Juwelier. Die zaak is ook op de Utrechtsestraat te vinden en mag zich sinds vorig jaar al sterrenrestaurant noemen. "De jongens in de keuken doen het fantastisch, ze maken het helemaal waar", zegt Richard van Oostenbrugge, een van de trotse eigenaren.