Niet elk restaurant wil een Michelinster: Red Orchids heeft liever een Bib Gourmand

De restaurantkeurders van Michelin hadden maandag geen verrassingen voor de regio Haarlem in petto. De Bokkedoorns in Overveen blijft het enige restaurant met twee sterren. ML, Ratatouille, Cheval Blanc en Olivijn behouden hun ster. En bij Red Orchids in Heemstede zijn ze zeer tevreden. Het Aziatisch restaurant is nog altijd 'Bib Gourmand'.

Eigenaar Tjong Pang-van Heusden was zelf niet bij de uitreiking van de sterren in het DeLaMar Theater in Amsterdam. "We waren wel uitgenodigd, en ik had kaarten maar ja: druk druk druk. Maar we hebben de Bib Gourmand weer gekregen en daar ben ik heel erg blij mee."

Lekker voor weinig

Een restaurant komt in aanmerking voor een Bib Gourmand van Michelin als het een hoogstaand driegangenmenu voor iets onder de veertig euro aanbiedt. Dat valt nog niet mee, vertelt Pang-van Heusden. "Onze inkoopprijzen stijgen enorm. Ik heb Michelin ook gebeld, want het is bijna niet meer te doen voor die prijs. Maar ik denk dat ze nu wel een oogje dichtknijpen met die inflatie."

Mond tot mond

Het restaurant aan de Zandvoortselaan in Heemstede bestaat nu bijna negen jaar. Het is een echte familie-aangelegenheid. Pang-van Heusden: "Ik ben dit begonnen en het werd zo druk dat ik mijn vader heb gevraagd om te helpen. We noemen hem hier 'de chef'."

Op de vraag of Red Orchids liever een Michelinster zou hebben, volgt een stellig antwoord: "Nee, dan moet je een heel groot team in de keuken hebben, dat is voor ons niet te doen. Liever niet. Voor ons is de Bib Gourmand echt beter. Mensen vinden ons dankzij die onderscheiding, al moeten we het vooral hebben van de mond-tot-mondreclame."