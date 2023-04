Scooterrijder (19) verongelukt bij aanrijding met voetganger op de De Boelelaan

Bij een aanrijding op De Boelelaan in Zuid is een 19-jarige scooterrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vandaag even voor het middaguur. Een scooter met daarop twee personen kwam in botsing met een voetganger.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Dat wordt onderzocht door de recherche.

Ze raakten alledrie gewond. De voetganger is ter plekke behandeld, de scooterrijder en de bijrijder zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter is daar aan zijn verwondingen overleden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Vanmorgen was er ook al een ernstig ongeval even verderop in de Rivierenbuurt. Een fietser kwam op de kruising van de Churchilllaan en de Scheldestraat in botsing met een touringcar en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.