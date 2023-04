Een seizoen met valkuilen voor basketballers Den Helder Suns

Het seizoen van de basketballers van Den Helder Suns loopt op zijn einde. De basketballers spelen in zogenaamde BNXT League; een competitie van Nederlandse en Belgische ploegen. "Met name de financiële verschillen zijn groot", vertelt Den Helder-coach Peter van Noord.

Den Helder kent een seizoen met ups en downs. Zo werd onlangs bekend dat Kevin Bleeker stopt met basketballen vanwege aanhoudend blessureleed. Ook kwam Jitze ter Haar dit seizoen bijna niet in actie vanwege een hernia. Ook was de Amerikaan Darius Banks snel vertrokken uit Den Helder.

"Er had meer in gezeten. Het was een hobbelpad met soms een paar valkuilen", is Van Noord duidelijk.

Zondag speelden de Noord-Hollanders tegen het Belgische Brussel. Een mooie kans voor NH Sport om de balans op te maken.