Verstopte afvoerleiding oorzaak waterballet op Westeinde in Enkhuizen, probleem nu verholpen

De wateroverlast op het Westeinde in Enkhuizen is veroorzaakt door een verstopte afvoerleiding. Dat laat SED-woordvoerder Yolanda van Helmond weten aan WEEFF. Sinds gisteren stond de weg op de kruising met de Randweg voor een groot gedeelte onder water. Alle problemen moeten inmiddels verholpen zijn, zegt de gemeente.

Inmiddels is verstopping opgelost, door een waterleiding aan te passen. Volgens de woordvoerder van de SED-gemeenten is het riool vanmiddag volledig hersteld, en werkt het weer naar behoren. Van Helmond: "Enkele afrondende werkzaamheden aan de walkant zijn nog noodzakelijk om het werk geheel af te ronden. Dit zal op korte termijn plaatsvinden."

De calamiteitendienst van SED is hierna direct aan de slag gegaan om het op te lossen. "Er is geprobeerd het riool te ontstoppen, maar dit is niet gelukt vanwege de moeilijkheid van de verstopping", licht de woordvoerder toe. "Hierna is besloten om het water af te zuigen."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

