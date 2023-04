Aardbeienoogst blijft achter door slecht lenteweer: "Kom maar op met de zon!"

Het slechte lenteweer én de hoge energieprijzen zorgen ervoor dat de aardbeienoogst achter blijft. En dat merken ook telers Arjen en Esmeralda Kok uit Zwaagdijk. Zij moeten nu regelmatig de winkel sluiten en kunnen niet wachten tot er meer zon komt.

De aardbeienoogst loopt achter - NH Nieuws

Ook op maandagochtend houden de weersomstandigheden in Zwaagdijk niet over. Dikke druppels dalen neer uit een grijs wolkendek. Niet bepaald de ideale situatie om aardbeien in een kas snel te laten rijpen. En als dan ook de energieprijzen nog eens door het dak gaan, kom je als teler in de problemen. Arjen en zijn vrouw Esmeralda hebben al meerdere dagen hun aardbeienwinkel moeten sluiten, omdat de oogst ten opzichte van andere jaren achter blijft. Weinig zon gehad Arjen staat tussen zijn aardbeienplanten - gevuld met groene, maar ook enkele donkerrode exemplaren. Hij wijst naar enkele rijpe aardbeien: "Ze zijn er wel, alleen qua aantal minder dan andere jaren. Omdat we in maart maar weinig zon hebben gehad, duurt het allemaal wat langer. Dat doet zeer. Ook omdat je je planning qua werk en personeel erop afstemt. En je wil natuurlijk graag de mensen van aardbeien voorzien. Het geeft altijd een lekker gevoel als je aardbeien op je beschuitje kunt eten. Dus kom maar op met de zon."

"Het geeft altijd een lekker gevoel als je aardbeien op je beschuitje kunt eten. Dus kom maar op met de zon" Arjen Kok, aardbeienteler uit Zwaagdijk

De hoge energieprijzen helpen ook niet mee. "We zijn dit jaar wat zuiniger met energie", zegt Arjen. "Als we flink gaan stoken, dan wordt een bakje aardbeien al snel een aantal euro duurder. Ik weet niet of de consument dat wil betalen." Het bedrijf wekt onder meer warmte op via een zonneboiler. "Dat scheelt ons de helft aan energiekosten. Maar je raadt het al: dan heb je wel zon nodig. Zo grijpt alles in elkaar." Toch is er ook ruimte voor optimisme, lopend door één van de drie kassen. "Kijk, hier is al een mooi rood wangetje", zegt Kok, wijzend naar een aardbei. "Ze groeien evengoed, maar het duurt allemaal iets langer. We hopen snel op mooier weer."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies