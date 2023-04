ZIEN: Moedereend bouwt nest voor 19 pulletjes in Willy's achtertuin

Ieder jaar krijgt Willy rond deze tijd bezoek van twee eenden, die in haar achtertuin in Daalmeer op zoek gaan naar een mooie broedplek.

Zo ook dit voorjaar. Op ongeveer een meter naast de schuifpui besloot het eendenkoppeltje een nestje te bouwen. "Tussen de pepermunt, ik denk dat ze dat lekker vinden ruiken."

Negentien dagen lang komt het vrouwtje elke dag even terug naar het nestje in de achtertuin om een ei te leggen, vertelt Willy. "Die verstopte ze dan goed tussen de blaadjes onder donsveertjes, je zag ze bijna niet liggen." Na de bevalling moet moedereend een maand lang het nest warm houden: "Ik heb haar steeds gevoederd met vogelvoer en een bakje water neergezet. Soms at ze uit mijn hand, want ze komt tijdens het broeden ook niet meer van haar nest af."

'Uniek'

Tot Willy's verbazing komen alle 19 gelegde eieren uit. "Zo veel pulletjes heb ik nog nooit meegemaakt, heel bijzonder." En dat is inderdaad uniek, zegt ook Eva Fransen van de Vogelbescherming. "Normaal gesproken legt een eend zeven tot elf eieren. Dat kan oplopen tot 13, dus dit zijn er wel heel veel."

Dat eenden zo veel eieren leggen, heeft volgens Fransen een treurige reden: "Vaak overleeft uiteindelijk maar een kwart van de pulletjes, omdat ze worden opgegeten door reigers of meeuwen. Daarom krijgen ze er ook zo veel."

Inmiddels zijn de eendjes alweer uitgevlogen. "Die zie je niet meer terug, ze zijn heel ondankbaar", zegt Willy lachend. Maar grote kans dat ze binnenkort weer met een tuin vol pulletjes zit: "Toen moedereend het water inging, dook er al direct weer een nieuw mannetje op."