West-Friese zwembaden vangen zwemlessers van De Zeehoek op

Nadat het bestuur van De Zeehoek begin maart bekendmaakte dat het zwembad eind juli definitief haar deuren gaat sluiten, was de grote vraag waar alle zwemmers naartoe moesten. Zwemlessen van zo'n 750 kinderen kwamen namelijk te vervallen.

Intussen sprongen de andere zwembaden in West-Friesland in de bres. Jos Oostenbrink, voorzitter van De Zeehoek, is tevreden met de afwikkeling van het zwembad. "Ons streven blijft om zoveel mogelijk kinderen af te laten zwemmen voor 31 juli. Daar zet het personeel zich volop voor in. Toch is het heel fijn om te weten dat kinderen, die bij ons zwemles volgen en bij sluiting nog geen diploma hebben, op hun eigen niveau kunnen instromen bij een van de genoemde zwemscholen in de regio.”

Volop plek

Meerdere zwembaden en zwemscholen hebben aangegeven dat zij in het ontstane gat kunnen springen: De Kloet in Grootebroek, Enkhuizerzand in Enkhuizen, De Waterhoorn in Hoorn, Jos Koelemeijer in Hoogwoud, Ed van Rozelaar in Medemblik en De Wirg in Winkel. Ook is er nog volop plek bij de vijf buitenzwembaden die de gemeente Medemblik rijk is.

De gemeente Medemblik is blij met de aangereikte hulp. "Als gemeente hebben wij ons ingezet om de alternatieven in kaart te brengen, zodat de ouders weten waar ze terecht kunnen voor zwemles als De Zeehoek sluit. Dat het zwembad moet sluiten is al vervelend genoeg. Het is heel fijn dat er in de regio in ieder geval voldoende ruimte is om de kinderen door te kunnen laten zwemmen”, aldus wethouder Gerben Gringhuis. Voor ouderen is er nog niks geregeld.