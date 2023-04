Provincie hakt in juni knoop door over huisvesting spoedzoekers in Zwaagdijk-West

De provincie Noord-Holland hakt naar verwachting in juni de knoop door over de huisvestingsplannen in Zwaagdijk-West. Mocht dan blijken dat het financieel wel haalbaar is, dan is het grootste deel van de flexwoningen bestemd voor spoedzoekers uit de eigen gemeente en de rest voor statushouders.

Al vanaf het begin is er discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, grond van de provincie. Het wordt gezien als een ideale plek voor flexwoningen, bestemd voor spoedzoekers en statushouders. Maar omwonenden zien het niet zitten en vinden dat het plan zonder overleg er doorheen wordt gedrukt.

Nadat het plan door de gemeente Medemblik en woningcorporaties als financieel onhaalbaar werd bestempeld, werd het plan eind januari afgeserveerd. Tot onbegrip van de provincie, die uiteindelijk zelf de handschoen oppakte.

Rond juni meer duidelijkheid

Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van spoedzoekers en statushouders - dat wordt uitgevoerd door Rotteveel M4 - in Zwaagdijk-West is nog altijd in volle gang. "Medio mei worden de resultaten aan ons gepresenteerd. Wij zullen dit eerst intern bespreken, voordat we hiermee naar buiten treden", aldus een woordvoerder. Naar verwachting hakt de provincie een maand later de knoop door.

Mocht dan blijken dat het financieel wel haalbaar is, dan is het grootste deel van de flexwoningen bestemd voor spoedzoekers uit de eigen gemeente en de rest voor statushouders. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de BoerenBurgerBeweging(BBB), die Tweede Kamerlid Caroline van der Plas eind februari heeft gesteld over de mogelijke huisvestingsplannen die de provincie wil 'doordrukken'.