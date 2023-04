WEEFF genomineerd voor Omroep van het Jaar 2023: "Spat uit elkaar van trots!"

Streekomroep WEEFF, mediapartner van NH Nieuws, hoort bij de laatste vijf genomineerden voor de titel Omroep van het Jaar 2023. Dat heeft Stichting NLPO, de koepelorganisatie voor lokale omroepen in Nederland, vanmiddag bekend gemaakt. Op vrijdag 9 juni is de uitreiking bij Beeld & Geluid in Hilversum. "Deze nominatie is een hele tros kersen op onze taart."

Streekomroep WEEFF is de lokale omroep voor West-Friesland, en werd in september 2015 gevormd door een fusie van Radio Enkhuizen, Radio Hoorn en het Regionaal Mediacentrum Westfriesland. WEEFF is een van de eerste omroepen in Nederland die omgevormd werden tot streekomroep. Al die tijd wordt er ook intensief samengewerkt tussen de streekomroep en NH Nieuws waarmee een gezamenlijke nieuwsredactie wordt gevormd.

"Ik spat uit elkaar van trots!", vertelt een euforische hoofdredacteur Erik Bout. "Dit is geweldig nieuws om te krijgen. Want wat hebben we een rollercoaster-jaar achter de rug." Begin dit jaar kreeg WEEFF als zevende in Nederland een officieel keurmerk van de NLPO uitgereikt. "Dat was al geweldig, maar deze nominatie is een hele tros kersen op de taart", zegt hij.

De hoofdredacteur en directeur van WEEFF noemt de nominatie voor Omroep van het Jaar 2023 daarnaast een beloning en erkenning voor alle medewerkers. "Zij hebben zich waanzinnig ingezet voor onze fantastische omroep."

Lokale Media Awards

Stichting NLPO, Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, organiseert ieder jaar de Lokale Media Awards, waarbij medewerkers van lokale omroepen en verenigingen in het zonnetje worden gezet.

Een speciale vakjury voor de verkiezing van Omroep van het Jaar heeft de vijf omroepen geselecteerd op basis van de stappen die de omroepen hebben gemaakt op het gebied van professionalisering, vernieuwing en talentontwikkeling. Volgende maand gaat de jury onder leiding van presentatrice en journaliste Roos Moggré - bekend van EenVandaag - langs bij alle vijf genomineerden.

Omroep van het Jaar

De uitreiking voor Omroep van het Jaar 2023 en andere categorieën vindt plaats op vrijdag 9 juni, bij Beeld & Geluid in Hilversum. Streekomroep WEEFF neemt het dan op tegen 1Twente, Publieke Omroep Amsterdam, RTV NOF (uit Noord-Oost Friesland) en Omroep Venlo.

De Noord-Brabantse Streekomroep ZuidWest werd vorig jaar aangewezen als winnaar. Zij zijn de omroep voor onder andere Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. In 2021 ging de prijs naar OPEN Rotterdam.