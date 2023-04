Amsterdam aA nl Het werk van Marije verdween jarenlang vrijwel direct in de verbrandingsoven

Al twintig jaar maakt Marije stands voor tentoonstellingen en evenementen. Mooie en opvallende kunstwerken waar veel bloed, zweet, tranen en tijd ingestoken wordt. Een creatief proces dat moet schitteren op een beurs of in een museum. Maar als de beurs voorbij is, verdwijnt diezelfde creatie rücksichtslos in de verbrandingsoven.

In de standbouw is niets voor de eeuwigheid. Waar wekenlang met veel passie aan gewerkt is, wordt na een tentoonstelling, zonder problemen weggegooid. Maar ook tijdens de bouw wordt de helft van de houten platen weggegooid. Een verspilling van kostbare grondstoffen waar ook Marije niet blij mee van werd. Daarom heeft ze 'Jutplaats' bedacht. Een platform om bouwafval een tweede leven te geven. Op Jutplaats kan iedere deelnemer zien welk 'afval' beschikbaar is voor hergebruik. Dat kunnen restanten van houten platen zijn, maar ook plexiglas of andere kunststoffen die over zijn van een opdracht. Het kan ook een complete stand zijn die een week op een beurs gestaan heeft. Door de restmaterialen zichtbaar te maken hoopt Marije dat er minder weggegooid hoeft te worden.

Nieuwe platen hout hebben een standaardmaat die je naar eigen wens op maat kunt zagen. Resthout kent geen standaard en is een ratjetoe van verschillende afmetingen en volgens Tony Schoen van de Hogeschool van Amsterdam, maakt dat het ontwerpen en bouwen een stuk lastiger. "Je moet ontwerpers daarom leren om te ontwerpen met datgene wat je hebt". Jonathan is meubelmaker bij Fiction Factory en vindt het juist een uitdaging om van resthout weer iets nieuws te bedenken. Met een creatieve blik bekijkt hij de stapel resthout en ziet direct een barmeubel dat hij moet maken voor de beurs van Milaan. "Ik ben het aan het herschikken om te kijken of ik een vet patroon kan vinden voor een nieuw stoeltje".

Fiction Factory heeft speciale software ontwikkeld om de Jutplaats goed te laten functioneren. Een goed idee, aldus Tony Schoen. "Ik denk dat een computer heel goed kan ontwerpen op basis van de materialen die beschikbaar zijn in de database." De onderzoeker denkt dat het daarom heel zinvol is om al bij het ontwerp van een nieuwe stand alle gebruikte materialen in kaart te brengen. Dat is ook het uiteindelijke doel van Marije. Om te voorkomen dat je eindeloos veel restmateriaal moet opslaan in een grote dure loods, wil ze dat voordat iets gebouwd wordt, al duidelijk is wat er straks mee zal gebeuren. De beursstand die gemaakt werd van afvalhout zal daarom na afloop gebruikt worden voor de inrichting van een kantoor. Wie nu inspiratie krijgt voor een leuk tafeltje thuis moet ik teleurstellen. Alleen als je heel veel reststukken nodig hebt kun je Marije bellen.