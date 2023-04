Lokale partijen GDP en Hart voor BNM gaan samen verder als Wij Gooise Meren

PERSBERICHT: Goois Democratisch Platform en Hart voor BNM samen verder onder de naam “Wij Gooise Meren” Eind vorig jaar kondigden de twee grootste lokale partijen in Gooise Meren, Hart voor BNM en Goois Democratisch Platform, aan onder dezelfde vlag verder te willen gaan. Door de handen ineen te slaan, verwachten beide partijen hun gedeelde ambities naar de toekomst toe nog beter te kunnen verwezenlijken en het lokale geluid krachtig te kunnen laten doorklinken. Daarmee bestaat de gecombineerde fractie sindsdien uit 11 (van de 31) raadsleden en zijn er twee wethouders geleverd voor het nieuw samengestelde college van B&W. Onderdeel van het lopende fusieproces, is natuurlijk ook de keuze voor een nieuwe naam. Daarbij stond centraal dat die naam voldoende lading moest krijgen om de grondbeginselen en het karakter van de partij te kunnen laten weerspiegelen. Na een zorgvuldig proces met de leden, kan nu wereldkundig gemaakt worden dat de beoogde naam voor de gefuseerde partij “Wij Gooise Meren” is geworden. Leonard Koningswijk (bestuursvoorzitter GDP): “Deze naam laat duidelijk zien dat wij geloven in het samenspel met onze inwoners, ondernemers en alle andere organisaties en verenigingen om ons heen. Want samen zijn “Wij” Gooise Meren en bouwen wij voort aan een mooie, sterke en sociale gemeente. Positief en met gezond verstand” Dick Roesink (bestuursvoorzitter Hart voor BNM): “Wij vormen nu samen het hart van de lokale politiek en onder deze nieuwe naam willen wij het verschil blijven maken door te luisteren, door te denken en door te doen!” In de komende weken zal de fusie verder geformaliseerd worden. Dit traject zal naar verwachting nog vóór het zomer reces worden afgerond, waarna officieel sprake is van één nieuwe lokale partij.