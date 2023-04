Zo viert de Noordkop Koningsdag '23: muziek vrijmarkt, versierde fietsen en kratstapelen

Hang de vlaggen uit, trek alle oranje kleding uit de kast, ruim je zolder op voor de vrijmarkt en schraap je keel voor het volkslied. Zo...klaar voor Koningsdag 2023? Naast de jaarlijkse vrijmarkten in Den Helder en Schagen hebben Oranjeverenigingen in de kop van Noord-Holland weer een flink programma in elkaar gedraaid voor een onvergetelijke dag. Hieronder een overzicht van allerlei activiteiten in jouw regio. "Neem je zonneparaplu mee", adviseert Aad Groen voor de vrijmarkt in Den Helder.

Team Middenmeer is (bijna) klaar voor Koningsdag 2023 - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Kreileroord start traditiegetrouw met een optocht van versierde fietsen door het dorp. Versier je fiets zo mooi mogelijk en kom verkleed als je dat leuk vindt. Maak er iets moois van, want er zijn leuke prijzen te winnen. Om 10:30 uur is er bij De Doorbraak een spelletjesparcours, met een springkussen en stormbaanrace. Na afloop van de spelletjes en de stormbaanrace krijgen alle kinderen iets lekkers te eten en drinken. Dan zullen ook de winnaars van de versierde fietswedstrijd bekend worden gemaakt. Katknuppelen Kindervrijmarkt en ponyrijden op het terrein van Sporthal De Doorbraak in Warmenhuizen. Vanaf 10:00 uur barst daar het feest los met onder meer een spelletjesparcours, een luchtballonnenwedstrijd, broodbakken en schminken voor de kleintjes. Voor de oudere kinderen is er katknuppelen vanaf 14 jaar of bij slecht weer darten en priksleeën in de sporthal. Om 19.00 uur is er kinderdisco in het Dorpshuis voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar.

Elk jaar weer een optocht met versierde fietsen door Kreileroord - NH/ Jurgen van den Bos

Middenmeer pakt flink uit met Koningsdag, omdat koning Willem Alexander dit jaar 10 jaar op de troon zit. Het begint met de 'Nacht van de Koning' op woensdagavond. De allerkleinsten kunnen luisteren naar een verhaaltje voor het slapen gaan. Direct daarna kunnen de grotere kinderen genieten van het spel in de Poppenkast. En er is een opnieuw een spelprogramma voor iedereen vanaf 15 jaar oud; de ALLES-kunner. Koningsdag zelf begint met het hijsen van de vlag bij de tent op het feestterrein. De vrijmarkt begint dit jaar al om 10.00 uur. Recordpoging kratstapelen Ook in Slootdorp begint het feest al op woensdagavond in De Schakel met de 'Avond van Máxima' met live muziek. Dan is het vroeg opstaan, want om 8.00 uur luiden de klokken en gaan gaan vlaggen uit. Snel ontbijten en dan om 9:00 uur op de versierde fiets voor een muzikale optocht onder het mom van “Slootdorp wordt wakker”. Om 10.30 uur is er poppenkast, verzorgd door Juf Tonny en juf Marian. Vanaf 14:00 uur spelletjes en gratis poffertjes voor jong en oud. Rond 15.00 uur zal Brandweer Slootdorp een mooie demonstratie geven en Slootdorp gaat proberen het wereldrecord horizontaal krat-stapelen te verbeteren!

Vrijmarkt in Wieringerwerf - NH Nieuws