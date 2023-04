De Peiling: alle vlaggen moeten weer goed hangen voor 4 en 5 mei

In een open brief op LinkedIn schrijven nabestaanden van gesneuvelde militairen dat de omgekeerde vlag voor hen een heel andere betekenis heeft: 'Voor ons is het pijnlijk om die vlag omgekeerd te zien hangen. Ons kind, onze ouder, partner, broer of zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag', valt te lezen in de brief. 'Hun leven verloren in dienst van het Nederlandse volk. Voor uw vrede en democratie. Het is jaren geleden, maar voor ons voelt het als gisteren.'

Zij verzoeken daarom aan iedereen in Nederland om op 4 en 5 mei de vlaggen rood-wit-blauw te hijsen. 'Het symbool voor vrede, vrijheid, een onafhankelijk en democratisch Nederland, en uit respect voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers.'