Fleurig heterdaadje: Rijsenhouters overmeesteren stel na tulpenroof uit voortuin

Hun buit was weliswaar niet veel waard, maar een man (43) en een vrouw (29) hebben gisteravond in Rijsenhout wel voor flink wat commotie gezorgd door tulpen te stelen. Opvallend: die tulpen werden niet in een stalletje langs de kant van de weg aangeboden, maar groeiden in de voortuin van een van de dorpsbewoners.