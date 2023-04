Zorgen om stijgende energiekosten op sportpark Rooswijk in Velsen-Noord

Een paar honderd meter voor de ingang van het Tata Steel-terrein ligt Sportpark Rooswijk. Het is één van de groenste stukjes Velsen-Noord. Ruim 360 kinderen en volwassen uit het dorp sporten er tweewekelijks bij voetbalvereniging FC Velsenoord en handbalclub HCV'90.

Het zijn niet de grootste clubs in de regio, maar dat is volgens Van Beilen niet erg: "We zijn een kleine club in een klein dorp, maar we zijn stabiel. De laatste jaren groeide het ledenaantal zelfs weer een beetje. Daarvoor, toen de Binnenduinrandweg is aangelegd zijn we wat Beverwijkse leden kwijtgeraakt; die wilden de weg niet over."

Volgens clublid Eric Goedhart zijn de clubs van grote betekenis voor de gemeenschap in het dorp. De kantine is een belangrijke ontmoetingsplaats in het dorpL "We zijn een enorm sociaal punt, echt een ijkpunt in het dorp." De afgelopen weken deelde hij in de kantine jublieumboeken uit, want de voetbalclub bestaat honderd jaar. Ze vinden gretig aftrek bij (oud-)leden.

