Amsterdam heeft vanaf vandaag 3 nieuwe sterrenrestaurants: "Droom die uitkomt"

Vier restaurants uit Amsterdam zijn dit jaar in de Michelin-prijzen gevallen en behaalden één of twee sterren. Ook een sommelier uit Texel viel in de prijzen. Daarnaast werd duidelijk dat alle Noord-Hollandse restaurants in bezit van één ster, deze hebben behouden. "Alle lof voor mijn vaste team, zonder hun kan ik niet doen wat ik heel leuk vind."

Een spannende dag voor de culinaire wereld: vandaag zijn vanuit een propvol De La Mar Theater in Amsterdam de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. De sterren gaan naar restaurants die van de inspecteurs een hoge beoordeling hebben gekregen vanwege hun 'gastronomische kwaliteit'.

Winnaars

De eerste Noord-Hollandse winnaar die op het podium in Amsterdam wordt geroepen, is het restaurant Van der Veem in Amsterdam-Zuid, het behaalde voor het eerst één Michelinster. Ook restaurant Coulise, eveneens uit Amsterdam, behaalde vanmiddag voor het eerst één ster.

Onder leiding van chef-kok Jurgen van den Zalm won 'zijn' Vinkeles in Amsterdam vanmiddag als enige restaurant twee Michelinsterren. Van den Zalm: "Ik had dit niet verwacht, het is een droom die uitkomt."

