Optocht, klederdracht en Koningsfeest: morgen veel vertier in Zaanstreek-Waterland

Van spijkerpoepen tot kinderdisco: Koningsdag is allang geen 'woningsdag' meer en in heel de regio zijn er een tal van activiteiten te doen. Zo worden er in 't Veldpark in Zaandam tweedehands spullen verkocht, kunnen de voeten van de vloer op de Koemarkt in Purmerend en op Marken gaan traditiegetrouw militairen de vlag hijsen.

Bestuur Oranje Vereniging proost op Koningsdag (archieffoto 2022)

Alle mensen uit Assendelft worden vroeg wakker gemaakt, want de kinderen uit het dorp gaan om half tien lawaai maken tijdens een fietsoptocht. Vorig jaar maakte NH een reportage met de dolenthousiaste lawaaimakers, waarvan er al eentje hartstikke schor was. Tekst gaat door onder de video.

Lawaaioptocht in Assendelft: iedereen vroeg wakker - NH Nieuws

In de regio zijn vele vrijmarkten. In Volendam wordt de jaarlijkse kinderrommelmarkt op het parkeerterrein achter de AMVO georganiseerd. Ook is er in Broek in Waterland plek voor tweedehands speelgoed op het Kerkplein. Traditie Op Marken wordt de traditie ook dit jaar weer voortgezet. Hier wordt Koningsdag gestart met een oranjebitter, waarna er in klederdracht muziek wordt gespeeld. "Tot voor kort waren er nog enkele oude dames in klederdracht die in het verzorgingshuis in Monnickendam woonden", vertelt Hein Zondervan van de Christelijke Oranje Vereniging eeder aan NH Nieuws. "Maar van die generatie is iedereen helaas overleden."

Ook de fanfare draagt op Koningsdag speciale klederdracht. - NH Nieuws

Naast Assendelft, is er ook in Monnickendam iets voor de kinderen te doen. Kinderen mogen bij de brandweerkazerne aan de Werf zelf blussen. En voor het vijfde jaar op rij vindt in Wormerveer een heuse 'Kinderkoningsdag' plaats. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is er in de Zaanse wijk Saendelft niet alleen een vrijmarkt, maar ook een Koningsfeest. Zeven vrienden hebben dit evenement nieuw leven in geblazen.