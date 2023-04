Drietal jongens opgepakt voor zakkenrollen in trein bij station Alkmaar

De politie heeft gisteravond drie jonge mannen aangehouden op het station van Alkmaar voor zakkenrollen. Ze zitten nog vast voor verhoor. Het is niet duidelijk hoeveel passagiers zijn gerold.

In de trein probeerde het drietal verschillende passagiers te beroven. Het gaat om een 22-jarige man uit Budel en twee jongens van 17 uit Den Helder en uit Ter Apel.

Op het station van Alkmaar werden de jongens uiteindelijk aangehouden. Na een nachtje in de cel worden ze vandaag gehoord. "Ze zitten nog vast, want we verhoren 's nachts niet", reageert de politie.