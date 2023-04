Er valt op dit moment enorm veel regen, maar hoe is weer op Koningsdag?

Het regent vandaag pijpestelen in heel Noord-Holland. Volgens NH-weerman Jan Visser is de hoeveelheid regen ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Voor alle mensen die de regen inmiddels wel zat zijn: er schijnt weer licht aan de horizon.

Wie vanochtend vroeg de deur uit moest, heeft gemerkt dat de regen met bakken uit de hemel kwam. "In Wijk aan Zee viel de grootste hoeveelheid regen", zegt Jan Visser op NH Radio. "38 millimeter in totaal. In Hensbroek 29, Zuidoostbeemster 30, Landsmeer 27, Limmen 27 en Schiphol 23." Volgens Visser is de ergste regen overgetrokken en nu ten oosten van de provincie.

Deze hoeveelheid regen is ongebruikelijk in april. "Normaal valt er in een maand in Noord-Holland zo'n 40 millimeter", zegt de weerman. "Kun je nagaan. Gemiddeld genomen is april de droogste maand het van het jaar. Op sommige plaatsen komen we nu al in de richting van de 100 millimeter voor deze hele maand. Dat is dus nu al twee keer zoveel als normaal. Maart was ook al bijzonder nat."

Meer buien

Vanmorgen blijft het nog even regenen, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droger. Visser voorspelt de buien worden afgewisseld met wat zon, maar dat het wel vrij koud blijft, rond de 11 graden gemiddeld. Waar het gisteren nog 16 graden was met een zonnetje wordt het deze week een stuk kouder. "Morgen ziet het er wel iets vriendelijker uit", zegt Visser. "Er kan nog wel een enkele bui vallen, maar overwegend is het droog weer met in de middag nu en dan zon." Er waait morgen een noordwesten wind.

Koningsdag

Dan nu dé hamvraag, blijft de regen aanhouden aanstaande donderdag tijdens Koningsdag? Volgens Visser begint Koningsdag met koude temperaturen, op sommige plekken zal het zelfs vriezen. Toch heeft hij verder goed nieuws: "De temperatuur zal in de loop van de dag oplopen tot zo'n 13 graden. De regen zal hoogstwaarschijnlijk uitblijven." Volgens de weerman met een warme jas aan de ideale omstandigheden als je op een kleedje op een vrijmarkt wil gaan zitten.

"Daarna komt er meer bewolking en aan het eind van de middag zou er weer wat regen kunnen vallen." Visser is niet heel somber gestemd. "Het kan allemaal nog meevallen." Vrijdag gaat het weer regenen. "Daarna wordt het weer wat droger en gaat de temperatuur geleidelijk omhoog met wat meer zon ook."