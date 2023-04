Voorwiel breekt van trekker af na zware botsing met auto in Spanbroek

Op de Spanbroekerweg is vanmorgen een auto met een trekker en aanhanger in botsing gekomen. Beide voertuigen liepen veel schade op. Een wiel van de trekker brak zelfs af bij het ongeluk. Twee personen zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd bij de botsing. De auto is total loss en ook de trekker liep flinke schade op. Eén van de wielen is namelijk afgebroken. De politiewoordvoerder zegt dat twee personen door een ambulance zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het met ze gaat, is onduidelijk. Aan alle betrokkenen is slachtofferhulp aangeboden.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond tien voor zeven, meldt een woordvoerder van de politie aan WEEFF/NH. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. In de personenauto zaten twee mensen, van wie de identiteit en woonplaats nog onbekend is. De trekker werd bestuurd door een persoon.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

