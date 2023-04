En weer gaat er een auto in Zaandam in vlammen op

Opnieuw is het in Zaandam raak: vanavond is er wéér een auto in vlammen opgegaan. De brandweer heeft 'm geblust, maar het voertuig is volgens omstanders total loss. Een fles spiritus is op de plek aangetroffen.

Vanavond is rond half acht in de wijk Poelenburg, Zaandam, een auto in de fik gevlogen. De brand is aan de voorkant van het voertuig begonnen. De politie verricht er momenteel onderzoek. Een fles spiritus is in beslag genomen. Dat duidt hoogstwaarschijnlijk op brandstichting.

Telkens raak