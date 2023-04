Personeel Albert Heijn distributie Zaandam op dit moment in staking, dreigen lege schappen?

Het personeel van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam is vanavond gaan staken. Ze eisen - met hulp van de vakbonden - hoger loon, maar de winkelketen geeft niet toe. Vanaf 21.00 uur legden ze het werk daarom neer. "Als de directie zichzelf rijkelijk kan belonen, kunnen de medewerkers niet achterblijven", stelt vakbond CNV.

Medewerkers van meerdere Albert Heijn-distributiecentra zijn of gaan nog in staking. In Geldermalsen is het werk begin van de vroege avond al neergelegd. Vanaf 21.00 uur deden Pijnacker en Zaandam hetzelfde. In Zaandam wordt tot 23.00 uur gestaakt.