Waarom mensen van heinde en ver komen voor Harry's geknutselde vogelhuisjes

Tientallen vogelhuisjes, stenen beelden, een molen en tientallen parkieten en tropische vogels hebben Harry en Toos Tolenaars in de tuin. Sinds een jaar houdt Harry zich bezig met het maken van vogelhuisjes. Ze zijn in de verkoop, omdat anders de hele tuin volstaat, maar het houdt hem bezig. "Ik kan niet stilzitten" aldus meneer Tolenaars die er inmiddels al honderd gemaakt heeft.

Groot aanbod vogelhuisjes in Nieuw-Vennep - NH Nieuws

Mensen komen van heinde en ver om vogelhuisjes bij Harry Tolenaars te komen. "Ze nemen er dan vaak meerdere mee. Laatst waren er mensen uit Haarlem die kochten vijf kleine en twee grote vogelhuisjes" vertelt de hobbyist. Met een klein huisjes is hij een dag bezig. Een groter model wel zeker drie middagen.

Op dit moment heeft de trotse bezitter een voorraad van ongeveer zestig huisjes in de tuin staan die hij aanbiedt op marktplaats. De Nieuw-Venneper verdient er niet per se aan. Hij komt met de opbrengst in ieder geval uit de kosten.