Geen ATP-titel voor Van de Zandschulp na teleurstellend slot

Botic van de Zandschulp zal vannacht nog een paar keer wakker schrikken. De tennisser uit Amstelveen was erg dicht bij zijn eerste ATP-titel. Hij verloor na drie sets van de Deen Holger Rune (7) in München: 4-6, 6-1, 6-7.

Van de Zandschulp zal vooral balen na deze finale, aangezien hij vier matchpoints verspeelde. Het was overigens zijn tweede finale bij een ATP-toernooi. Hij stond vorig jaar in München ook in de eindstrijd tegen Rune. De tennisser uit Amstelveen moest toen opgeven wegens ademhalingsproblemen.

