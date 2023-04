Voor de 35e keer Aprilfeesten op de Nieuwmarkt: "Iedereen komt weer uit hun holen gekropen"

Het is eind april en dat kan maar één ding betekenen: het is weer tijd voor de Aprilfeesten op de Nieuwmarkt. Van 21 tot en met 27 april is de Nieuwmarkt weer helemaal van de buurt. Dit jaar viert het festival het 35-jarige jubileum met veel entertainment, eten en drinken.

De feesten worden elk jaar georganiseerd door de bewoners van de Nieuwmarkt zelf. Dit jaar is er onder andere een panna-toernooi, een poppentheater en een klein reuzenrad. Het buurtontbijt dat op zondag gehouden wordt, is al 30 jaar lang vaste prik. De hele buurt komt dan samen om te eten op het plein: ''De eerste koffie is al naar binnen en de eerste kater is verdwenen,'' vertelt een buurtbewoonster met een grote glimlach.

Het buurtfeest is ontstaan in '88 toen de Nieuwmarkt een allesbehalve gezellige plek was. Het plein diende destijds nog als parkeerplaats en het Waaggebouw was vervallen en dichtgetimmerd, tot grote frustratie van omwonenden. Zij stapten daarom naar de gemeente met een voorstel om de auto's te verbannen en een jaarlijks feest in april te organiseren. Want van oudsher is dit de tijd dat er jaarmarkten en later kermissen werden gereorganiseerd op de Nieuwmarkt.

''We hebben het plein veroverd van de auto's, de junks en de straatrovers,'' vertelt mede-oprichter Koen Vollaers over het begin van het buurtfeest. De Nieuwmarkt ligt er onderhand een stuk florissanter bij dan in de jaren 80, maar de bakkers en slagers hebben plaatsgemaakt voor toeristenwinkels. Jammer vinden de bewoners, de sfeer is veranderd: ''Maar, de Aprilfeesten blijven de Aprilfeesten. Dat verandert eigenlijk helemaal niet,'' concludeert een bezoeker.