Historische boot zinkt en verliest brandstof bij KNSM-eiland

Vrijdagavond is er een historische boot, de Saga, uit 1938 gezonken in de haven aan de Verbindingsdam, vlakbij het KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied. Door het zinken en kantelen van de boot kwam er veel brandstof in het water. Rijkswaterstaat en andere experts zijn opgeroepen om te zorgen dat de brandstof uit het water wordt gehaald of zich niet verder verspreid.