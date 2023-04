Hekken rond peuteropvang moeten onrust ouders wegnemen na verdrinking peuter

De tweejarige peuter Amin van een nabijgelegen peuterspeelzaal belandde maandag 3 april in het water. Het jongetje werd door de hulpdiensten gereanimeerd. Tientallen brandweermensen, ambulancepersoneel, agenten en een traumahelikopter schoten te hulp. Dat mocht helaas niet meer baten.

De schok in Huizen was - en is nog steeds - enorm. Op de plek waar het gebeurde, zijn bloemen gelegd. Hij werd in besloten kring in een moskee in Almere herdacht.

Veel onrust

De school kreeg vervolgens te maken met een hoop ongeruste ouders. "Daarom hebben wij op aanvraag van de school vervolgens hekken geplaatst", stelt gemeente Huizen tegen NH.