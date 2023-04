'Man (26) huurde woning Amsterdamse Pontsteiger met miljoenen die hij van beleggers aftroggelde'

De 26-jarige Max R., die zich voordeed als 'wonderbelegger', zou in de afgelopen 4 jaar meer dan 80 beleggers voor in totaal 26 miljoen euro hebben opgelicht, daarover schrijven Quote en Het Financieele Dagblad dit weekend. De Amsterdammer werd vorige week dinsdag (11 april) door de Fiod opgepakt.

Het OM verdenkt R. van valsheid in geschrift en het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten. Met zijn 29-jarige vriendin, die ook is aangehouden, wordt hij daarnaast verdacht van witwassen.

De FIOD maakte vrijdag bekend dat het inmiddels de woning van de twee heeft doorzocht. Daarbij heeft het beslag gelegd op een woning ter waarde van 7,5 miljoen euro, drie auto's van bij elkaar 700.000 euro en sieraden en kunst van gezamenlijk 1,5 miljoen euro.

R. huurde daarnaast een tijd lang een appartement op de Pontsteiger, melden FD en Quote. De in beslag gelegde woning is volgens beide media een herenhuis in Zuid, dat ze in 2021 kochten van oud Formule 1-coureur Giedo van der Garde.

Privéjets

Met zijn praktijken zou Max R. zo'n 26 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. Met het geld van beleggers zou hij zich privé hebben verrijkt, zo vermoedt de FIOD. Het geld zou hij naast de aanschaf van een miljoenenwoning, auto's kunst en sieraden ook hebben uitgegeven aan de huur van privéjets.

Het geld dat hij daarvoor kon neerleggen verdiende R. via een zogenoemd piramidespel of ponzifraude, vermoedt de FIOD. Hij zich daarbij voordoen als 'meesterbelegger' die rendementen van tot wel 25 procent voor zijn klanten kon verdienen, iets wat hij vol kon houden door geld dat klanten hadden ingelegd uit te keren aan klanten die hun inleg terugvroegen.

Wantrouwende banken

R. beloofde zijn klanten, die vanaf 100.000 euro konden instappen, rendementen van tot wel 25 procent. Bronnen die het FD sprak, vragen zich af of R. ooit een euro van het geld daadwerkelijk heeft belegd. Voor het geld dat met de beleggingen verdiend zou worden, zou hij commissies van tussen de 12,5 en 25 procent hebben gevraagd.

Het krant schrijft dat het piramidespel scheurtjes begon te vertonen toen R. klanten die hun geld terug wilden afhield met excuses. Hij zou het een 'perfecte storm van problemen' hebben genoemd. Meerdere banken hadden op dat moment al onraad geroken. De Rabobank blokkeerde alle transacties van en naar de rekening van Max R., zo schrijft het FD. Daarnaast deden meerdere banken melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die vervolgens aan de bel trok bij de FIOD.

Volgens het FD sprak de FIOD tien getuigen, allemaal ex-zakenpartners die naar eigen zeggen slachtoffer zijn geworden van de leugens van R. Nadat de zaak aan het licht kwam, hebben de partners bijeenkomsten georganiseerd waar zo'n tachtig gedupeerden bij aanwezig waren. Een nog op te richten stichting moet ervoor zorgen dat het faillissement van R. aangevraagd kan worden.