Prinses Beatrix doet Enkhuizen aan in eerste vaartocht De Groene Draeck sinds groot onderhoud

Prinses Beatrix is vandaag op het IJsselmeer gespot in De Groene Draeck. Het zeiljacht was sinds september 2021 uit de vaart genomen vanwege groot onderhoud. De prinses voer gisteren van Stavoren naar Enkhuizen, meldt het Koninklijk Huis.

Prinses Beatrix in De Groene Draeck - RVD

Op foto's en een video van het twitteraccount van het Koninklijk Huis is te zien hoe de zwaaiende prinses aan het roer staat van het zeiljacht. De Groene Draeck, die al bijna 66 jaar in bezit is van prinses Beatrix, heeft inmiddels meerdere renovatierondes ondergaan. De kosten daarvan liepen hoger op dan verwacht. Tekst gaat door onder de tweet.

Het onderhoud was nodig vanwege corrosie door slijtage en weersinvloeden. Ook waren meerdere systemen aan boord verouderd, zoals het elektrische systeem en de gasinstallatie en voldeed de lemsteraak niet langer aan de huidige veiligheidseisen. Kosten De kosten en het onderhoud van het schip zijn de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. Maar dat beschikt niet meer over de benodigde kennis en ervaring, schrijft het Koninklijk Huis. De renovatie werd daarom uitgevoerd door een specialistische werf. Prinses Beatrix betaalde de meerkosten voor de meest recente renovatie. De andere kosten voor het onderhoud blijven wel voor rekening van het ministerie van Defensie, zolang de prinses gebruikmaakt van het schip. Dat heeft ze vandaag dus weer gedaan.