Botten van wolharige neushoorn en mammoet gevonden en tentoongesteld op IJburg

Mammoeten, wolharige neushoorns, bosolifanten en reuzenherten liepen er, zonder het te weten loop je op IJburg misschien wel over een stukje eeuwenoude geschiedenis. Frans Roescher, amateur-paleontoloog, heeft de afgelopen 23 jaar een flinke hoeveelheid botten verzameld in dit deel van de stad. In het Strandlokaal op IJburg heeft hij sinds ander halve week zijn eigen tentoonstelling.

botten ijburg - NH Nieuws

Nadat Frans meer dan twintig jaar geleden langs het zand op IJburg liep en per toeval op een gewei van een rendier stuitte, begon zijn interesse in paleontologie en archeologie. Een uit de hand gelopen hobby noemt hij het. Zijn vondsten variëren van botten uit de ijstijd tot de warme tijd. En hij is trots, de geschiedenis van het land is in het zand te zien. Het zand komt uit het Markermeer en het IJsselmeer en is opgespoten om de eilanden op IJburg te kunnen maken.

De tentoonstelling in het Strandlokaal op IJburg

"We halen letterlijk en figuurlijk de geschiedenis boven water" Frans Roescher - Amateur-paleontoloog

Tentoonstelling De mooiste stukken bot heeft hij tentoon mogen stellen op IJburg. Het liefst had hij zijn gehele collectie aan het publiek willen laten zien: "Maar de vitrinekast was helaas maar klein." Toch vindt Frans het belangrijk dat mensen dit zien. "Ik wil laten zien wat hier gevonden is en wat het verhaal daarachter is."

Dankzij de steun van verschillende organisaties krijgt Frans het voor elkaar om allerlei stukken te verzamelen. Soms struint hij urenlang de zandvlaktes af, door weer en wind. Toch heeft hij niet altijd geluk, soms komt hij helaas ook met lege handen thuis. Ondanks dat zou Frans het voor geen goud willen missen. "Het gebied is zo rijk aan botmateriaal, dat is uniek."