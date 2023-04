Vrijwilligers van groot belang voor reddingsstation Wijdenes: "Draait om seconden"

Sinds jaar en dag is de reddingsbrigade een hulpdienst die volledig draait op vrijwilligers. Het belang van deze organisatie, en dus van een constante aanvoer van vrijwilligers, is enorm. 24 uur per dag, zeven dagen in de week, moeten er minstens acht mensen per dag beschikbaar zijn voor noodsituaties. In totaal 30 vrijwilligers. Door vertrek zijn er nieuwe vrijwilligers hard nodig.

Mark Hennevanger is één van deze vrijwilligers. Hij is al 11 jaar actief bij reddingsstation Wijdenes en heeft in die periode al heel wat meegemaakt. "Afgelopen zomer was er bijvoorbeeld een incident waarbij een kano was omgeslagen en de inzittenden niet konden zwemmen. Gelukkig zijn ze door omstanders uit het water gehaald."

Als die omstanders er niet waren geweest, dan was het waarschijnlijk slecht afgelopen. "In zulke gevallen draait het om seconden en dan kom je heel dicht bij leven en dood", aldus Hennevanger. Hij vertelt ook dat je als reddingsbrigade vaak maar één kans hebt om iemand te redden. "Als je de kans hebt om iemand te pakken en je mist die kans, dan kan dat het overlevingsinstinct van de persoon in nood stoppen."

Om goed voorbereid te zijn op dit soort situaties, oefenen de vrijwilligers veel. Soms nemen ze tijdens deze oefeningen zelfs de rol aan van drenkeling om te ervaren hoe het is om gered te worden. Daarnaast werken ze nauw samen met andere hulpdiensten, zoals de politie en de brandweer.

“Het is echt een bijzondere ervaring om bij de reddingsbrigade te werken", vertelt Hennevanger enthousiast. “Je maakt unieke situaties mee, die je als gewone burger niet zomaar meemaakt." Een voorbeeld hiervan is de helikopteroefening met de kustwacht: “Varend hijsen we het personeel van de helikopter en van de reddingboot heen en weer. Dan vlieg je dus zelf ook mee met de helikopter.”

In principe kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger. Ervaring is niet vereist, maar het is wel belangrijk dat je fit bent, niet bang bent voor water en een beetje tegen een stootje kunt. Ondanks dat het vrijwilligerswerk is, duurt het vier jaar voordat je volledig bent opgeleid.