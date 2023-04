GHB-gebruiker wil horloge na reanimatie terug en steekt man in borst

Een 41-jarige man is deze week veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij april vorig jaar in een woning een andere man in zijn borst stak. Hij was op het moment van de steekpartij onder invloed van GHB.

De dader verklaarde dat hij een paar dagen voor de steekpartij ook in de woning was met het slachtoffer en toen was gereanimeerd na een overdosis heroïne. Op dat moment zou zijn horloge door het slachtoffer en iemand anders zijn gestolen.

Vervelende opmerking

Op 30 april kwam hij terug om het horloge terug te eisen. Daarbij ontstond volgens hem een ruzie. Toen het slachtoffer een vervelende opmerking maakte, zou de 41-jarige man uit razernij een mes hebben gepakt en in het midden van zijn borst hebben gestoken. Het slachtoffer wist het mes af te weren, maar verklaarde wel twee keer geraakt te zijn. Agenten zagen ook twee oppervlakkige verwondingen aan de borst.

Tegen agenten zei de dader dat hij het slachtoffer dood had moeten maken en dat hij dat ook zou doen als hij zijn cel mocht verlaten. Hij verklaarde een aantal dagen later bij de rechter-commissaris ‘dat het zou kunnen dat ik dat ga doen'.

Forse verslavingsproblematiek

Een psycholoog concludeerde dat er bij hem sprake is van forse verslavingsproblematiek en een (antisociale) persoonlijkheidsstoornis. Verder is hij zwakbegaafd en is er een manisch psychotisch toestandsbeeld geconstateerd. Een psychiater beoordeelde het risico op herhaling als zeer hoog. Zowel de psycholoog als de psychiater kwamen tot het advies om tbs met voorwaarden op te leggen.

De rechtbank vond dat niet veilig genoeg voor de maatschappij en legde daarom tbs met dwangverpleging op. Daarbij wees de rechtbank op het risico op herhaling en dat eerdere behandelingen 'onvoldoende van de grond zijn gekomen of voortijdig zijn afgebroken'.