Huur blijkt veel te hoog: verhuurder moet ruim 16.000 euro terugbetalen

Een verhuurder van een woning in de stad moet van de kantonrechter 16.197,49 euro aan te veel betaalde huur aan de drie huurders terugbetalen. Dat gebeurde nadat de Huurcommissie vaststelde dat de huur veel te hoog was.

De bewoners stuurden in augustus 2022 twee keer brieven waarin ze vroegen om in totaal 16.197,49 euro te betalen. Toen de verhuurder niet met het geld over de brug kwam stapten ze naar de kantonrechter.

De bewoners sloten een huurovereenkomst af voor 2310 euro per maand, voor de periode van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2022. Ze vroegen de Huurcommissie later om de redelijkheid van de huurprijs te beoordelen.

De kantonrechter stelde deze week vast dat de verhuurder binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie zelf naar de rechter had moeten gaan als hij het niet met de uitspraak eens was. Daar is het inmiddels te laat voor. "De door de Huurcommissie vastgestelde redelijke huurprijzen liggen daarmee vast, als ware zij tussen partijen overeengekomen", schrijft de kantonrechter in het vonnis.

De verhuurder moet naast de 16.197,49 euro ook nog .133,73 aan buitengerechtelijke incassokosten en 1.614,74 euro aan proceskosten betalen.