Bezoekers weten de filmhuizen weer te vinden: "Nu al drukker dan voor corona"

Na de magere coronajaren waar de stoelen in de filmhuizen lang leeg bleven, lijken mensen hun weg naar de film weer terug te hebben gevonden. Bij Studio/K in Oost en Rialto in De Pijp zijn er in de eerste maanden van dit jaar al meer bezoekers dan het jaar voor corona. "Dit hadden we niet durven hopen."

Het gaat weer de goede kant op met de filmhuizen. Bij Studio/K in Oost ziet programmeur Thomas Streekstra dat de bezoekersaantallen van januari tot en met maart van dit jaar, hoger zijn dan diezelfde maanden in 2019, het jaar voor corona. "En dat terwijl 2019 ons beste jaar was sinds de opening in 2007", vertelt Streekstra.

Volgens hem komt de toename van bezoekers voor een groot deel doordat er meer nieuwe films uitkomen. "Vorig jaar zagen we een filmdroogte. Veel films zijn doorgeschoven door corona en die lading komt nu onze kant op. In juni en juli komen er ook een aantal grote studiofilms uit zoals Barbie en Oppenheimer, dus ik verwacht ook wel een goede zomer." Jonger publiek Bij Rialto in de Pijp is er ook reden tot vrolijkheid. De bezoekers nemen ook hier toe en er komt een opvallend jonger publiek, zeker overdag. "Voor corona waren het voornamelijk oudere bezoekers die overdag films kwamen kijken. Tijdens corona waren we een van de weinige plekken waar je nog naartoe kon en een drankje kon krijgen. Dat hebben toen veel jongeren ontdekt en nu zien we dat die blijven hangen", vertelt directeur Raymond Walravens. Ook de populariteit van de Cineville-pas, een abonnement waarmee je onbeperkt naar filmhuizen kan, zien de heren als oorzaak dat het publiek blijft toenemen. Landelijk namen de abonnementen de afgelopen drie jaar met 35 procent toe, in Amsterdam was dat 15 procent. "Cineville is voor ons altijd al belangrijk geweest", vertelt Streekstra. "Maar nu is meer dan de helft van onze bezoekers lid."