Café Het Huis van Iemand Anders weer open na brand: "Iedereen heeft interieur gedoneerd"

Na 14 maanden is café Het Huis van Iemand Anders in de Pijp weer geopend. De kroeg moest zijn deuren sluiten na een flinke brand vorig jaar maart. Door middel van een crowdfund-actie is er meubilair ingezameld, dat nu in de sfeervolle huiskamer staat.

Mede-eigenaar Joost Aartsen is blij en trots. “Het voelt nostalgisch. Het is langer dan een jaar geleden dat ik hier achter de bar heb gestaan, dus dat voelt heel goed.” Het is bomvol tijdens de officiële opening. Een brandslang is aangesloten aan de tap, waarmee er door heel het café bier geschonken kan worden.

"Ik ben heel blij dat het weer open is voor iedereen, het voelt weer als thuis" Vaste gast

Ook een bruidstaart met brandweermannetje is aanwezig. “Als hommage aan de brandweer van Amsterdam.” Joost is klaar voor een nieuwe start. “We hebben hier heel wat leuke avonden gehad en we staan op het punt om deze her te beleven en nieuwe herinneringen te maken.” Spullen van iemand anders Samen met buurtbewoners, vrienden en vaste gasten hebben ze de kroeg weer opgebouwd. “Iedereen heeft interieur gedoneerd”, vertelt Joost. Het Huis van Iemand Anders heeft daarom ook een barkruk, een tafel en een bank 'van iemand anders'. Dit versterkt de huiselijke sfeer én daarmee doet het café z'n naam eer aan.

De schade van de brand was groot. Het duurde daarom lang om alles te repareren. “Het gaat door het hele pand heen zitten. Er was heel veel roet en waterschade.” Volgens Joost heeft de brandweer goed werk geleverd. Het herstel kost alleen veel tijd doordat er niets zelf opgeruimd mag worden in verband met de verzekering. “Je staat dus in een soort wachtstand.”

