🔴 Liveblog: degradatie Jong Volendam en OFC bijna zeker, Den Helder op achterstand in play-offs

De 23 punten van Job Kayhan tegen Mons waren niet voldoende voor Apollo Amsterdam. De basketballers verloren in de eigen Apollohal en bekleden de laatste plaats in de BNXT League. Volgende week is Aalst de laatste tegenstander van de competitie.

De mannen van Den Helder Suns komen morgen in actie. Dan is Brussel de opponent in Den Helder.