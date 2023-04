🔴 Liveblog: de dag van PSV - Ajax en AZ - RKC

Goedemorgen! Wie verovert plek twee in de eredivisie en neemt een voorschot op een ticket naar de derde voorronde in de Champions League? Vanaf 14.00 uur hoor je op NH Radio flitsen van PSV - Ajax. Uiteraard vind je alles over deze wedstrijd ook in de liveblog. Verder zijn we bij de laatste training van AZ Onder 19 in het Zwitserse Nyon. De Alkmaarders kunnen morgen de eerste Nederlandse club worden die de Youth League, de jongerenvariant van de Champions League, wint. Ondertussen speelt het eerste van AZ om 20.00 uur tegen RKC Waalwijk en wordt er ook gebasketbald door Den Helder Suns tegen Brussel.