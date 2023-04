Huizer vereniging naar WK Winter Guard en wordt 23ste: "Ik ben onwijs trots"

Misschien heb je nog nooit van deze sport gehoord, maar Winter Guard uit Huizen is een echt fenomeen. De Winter Guard vereniging The Pride uit Huizen was afgelopen week in Amerika voor het internationale kampioenschap WGI, Winter Guard International in Ohio.

"Winter Guard is een soort showdansen, waarmee we shows maken met vlaggen, sabels en rafels. Deze materialen zijn overgenomen uit het militaire verleden. Het optreden duurt ongeveer vier minuten", legt Laura Naaktgeboren, lid van The Pride, uit.

Walhalla

De leden van The Pride glimlachen van oor tot oor. De achtenveertig mensen zijn net teruggekomen van het kampioenschap. "Het was fantastisch om als lokale groep uit Huizen mee te doen aan deze wereldkampioenschappen. De sport is hier vrij klein en in Amerika wordt deze sport wel op grote schaal uitgevoerd. Amerika kan je ook wel zien als het Walhalla van Winter Guard", vertelt Sharon de Meer, ook zij is lid van The Pride.

23e plek

Van de zesendertig verenigingen die meededen is de groep drieëntwintigste geworden. De Huizers zijn erg blij met deze plek. "Ik ben heel trots op ons team dat we deze plek hebben gehaald", zegt Sharon.