Woonprotest in Zaandam: "Huizen voor mensen, niet voor winst"

Het voor vanmiddag aangekondigde woonprotest in Zaandam is van start gegaan. Vorige week nam de burgemeester het besluit de demonstratie beperkingen op te leggen vanwege de veiligheidsrisico's voor het winkelend publiek. Na goed overleg vindt de demonstratie vandaag in een aangepaste vorm plaats. Eerder ging het protest niet door, omdat de organisatie bang was dat radicale actievoerders de boel zouden verstoren.

NH-verslaggever Tom van Midden is bij de demonstratie aanwezig. Volgens hem hangt er een gemoedelijke sfeer in het stadscentrum van Zaandam. "Eerlijk is eerlijk: de opkomst is lager dan verwacht." De vooraf geplande 300 demonstranten zijn lang niet allemaal aanwezig, hij schat het eerder op een mannetje of 100.

Thuiswonende zoon

Onder die 100 man is Zaankanter Ron. Hij uit zijn onvrede over de woningnood in 'zijn' Zaandam. "Ik loop mee voor mijn zoon. Hij zoekt al jaren een woning, maar het is met deze situatie gewoon onmogelijk." Zijn zoon van veertig jaar oud woont noodgedwongen nog thuis bij zijn ouders omdat hij geen geschikte woonruimte kan vinden.

Vanaf het Stadhuisplein lopen de demonstranten zaterdagmiddag via een speciale route naar de Burcht, waar op de parkeerplaats hun actiemars eindigt. De actievoerders roepen leuzen en eisen betere woonmogelijkheden voor Zaandammers.

Veel politie

Tom van Midden: "Wat naast de demonstratie opvalt, is de aanwezigheid van veel politie. Ook te paard is de politie aanwezig." Verder zijn er bij de demonstratie ook verschillende politieke partijen aanwezig. Zo lopen er vertegenwoordigers van partijen als de Piratenpartij, SP en ROSA mee.

Hoewel de gemeente op voorhand bang was voor ongeregeldheden, leverde de demonstratie-optocht vandaag geen problemen op.