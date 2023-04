Verdachte serie-supermarktovervaller opgepakt op parkeerplaats langs A4

Een man die verdacht wordt van twee supermarkt overvallen gisteravond in Zuid-Holland, is kort na die overvallen later op de avond in Haarlemmermeer opgepakt. Dat gebeurde op de A4, waar agenten aansloegen op zijn kenteken.

De man zou gisteravond eerst een supermarkt in Voorschoten hebben overvallen, om zo'n drie kwartier later toe te slaan bij een supermarkt in Oegstgeest. Bij beide overvallen bedreigde de dader het personeel met een mes. Na de overval sloeg hij op de vlucht met een auto, waarvan getuigen alert het kenteken noteerden.

Zo'n drie kwartier na de tweede overval - rond 22.00 uur - zag de politie een auto met het doorgegeven kenteken op een parkeerplaats langs de A4 staan. Ze hielden de man in zijn auto aan en vonden een geldbedrag waarvan zal worden onderzocht of het bij de overvallen is buitgemaakt.

Drie andere overvallen

De politie onderzoekt bovendien of de 26-jarige Katwijker ook betrokken is geweest bij drie andere overvallen, op supermarkten in Rotterdam en Voorschoten en op een winkel in Den Haag. Hij zit vast en wordt verhoord.