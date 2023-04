Een goal van Min voldoende voor volle buit Telstar

Na drie wedstrijden zonder overwinning pakten Telstar opnieuw drie punten. Een doelpunt van David Min was genoeg tegen VVV-Venlo. Het eindigde dan ook in 1-0.

VVV kreeg de eerste grote mogelijkheid in Velsen-Zuid. Simon Janssen leek de openingsgoal te maken, maar Ronald Koeman Jr. hield zijn doel schoen. Nog geen minuut later kopte Soulyman Allouch de bal net over. VVV was dus gevaarlijker, maar ook Telstar kreeg een gigantische kans. David Min kwam oog in oog met Ennio van der Gouw niet tot scoren.

De Velsenaren bleven aandringen, want Tom Overtoom schoot van dichtbij ver over. De aanvalsdrift van de thuisploeg kwam snel tot stilstand in de 42e minuut na onweer. Het duel lag vervolgens ongeveer een halfuur stil, voordat het duel werd hervat.