Wooncoöperaties kunnen niet meer bouwen: "We hebben leningen nodig van de gemeente"

De coöperaties willen dat de stad nu 75.000 euro per woning financiert. "Financieel, u weet, de gemeente heeft grote noden dus het is niet zo dat we die functie van de bank over kunnen nemen", reageert woonwethouder Reinier van Dantzig (D66). "We gaan wel evalueren hoe dit nu gaat met wooncoöperaties om te kijken of er zaken zijn die wij moeten veranderen. Maar dat doen we wel samen met de gemeenteraad want die gaat daar over."

Van Dantzig zegt wel met de banken in gesprek te willen en wil ook nog meer knowhow met de wooncoöperaties gaan delen.