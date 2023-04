Stadsbestuur Amsterdam niet op hoogte van Bibob-procedure islamitische scholen: "Had anders gemoeten"

"Dat had anders gemoeten", schrijft Halsema vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Ze kan zich voorstellen dat de duur van de procedure verlammend heeft gewerkt. Ze zegt wel dat de procedure niet onwettelijk was.

Eerste keer

Het Parool meldde november vorig jaar dat het de eerste keer was dat schoolbesturen via een Bibob-procedure onderzocht werden. Aanleiding voor het onderzoek waren berichten in de media dat er banden waren tussen de scholengemeenschap en de El-Tawheedmoskee in West.

"Mediaberichtgeving, en de strekking hiervan gaf destijds aanleiding om nader onderzoek te doen", schrijft Halsema vandaag. "Het starten van het Bibob-onderzoek bij SISA (de stichting Islamitische School Amsterdam, waar de As-Siddieqscholen onder vallen, red.) was daarmee conform het Bibob-beleid en dan ook rechtmatig naar het oordeel van het college. Er worden overigens vaker Bibobonderzoeken gestart naar aanleiding van berichten in de media."

Drie basisscholen

Er zijn drie islamitische basisscholen in Amsterdam die onder As-Siddieq vallen: de Al Maes in West, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. De scholengroep heeft al jaren te maken met een bestuurscrisis.