'Toekomstig tourmanager' Sophie (15) haalt YouTube-sterren Bankzitters naar Enkhuizen

De 15-jarige Sophie uit Enkhuizen heeft een droom waargemaakt. Ze organiseert namelijk een concert van haar favoriete YouTube-sterren 'Bankzitters' bij De Nieuwe Doelen. Sophie is al zes jaar fan van de groep, die meer dan 750.000 abonnees hebben en vooral populair zijn onder jongeren.

WEEFF

"Ze hebben een hele positieve energie en ik vind hun humor en vriendschap erg leuk", vertelt Sophie van Dok over de vijf YouTube-sterren, die samen Bankzitters vormen. Al eerder bezocht de net vijftienjarige Sophie optredens van de groep in Amsterdam en Bergeijk. Naast video's maken de vijf jongens namelijk ook muziek en stonden afgelopen jaar zelfs in de Top2000. "Maar optreden doen ze vooral in het midden van het land. Het was 2,5 uur rijden naar Bergeijk, voor een half uurtje Bankzitters", vertelt vader Jim. "Gelukkig was Emma Heesters er ook", voegt hij er lachend aan toe.

Foto: Sophie samen met haar idolen - WEEFF

De ondernemende Sophie besluit dat het tijd wordt om de populaire groep naar West-Friesland te halen. Na reactie van hun management worden de kosten voor het optreden bekend. Hier zit echter wel een risico aan voor de familie Van Dok, omdat dit particulier betaald moet worden. Samen met haar ouders gaat ze in gesprek met potentiële sponsoren, en halen ze genoeg geld op om de vijf YouTubers in Enkhuizen op te laten treden. "Sophie heeft ontzettend veel zelf gedaan. Wij waren wel aanwezig bij de gesprekken, maar Sophie deed het woord", vertelt Betty trots. Ook vanuit de gemeente Enkhuizen ontvangt de 15-jarige steun een subsidie om het concert te organiseren in de Nieuwe Doelen. Als super-fan van Bankzitters maakt Sophie video's op TikTok van de groep, waarmee ze een grote vriendenkring heeft opgebouwd. Dit gaf vader Jim het vertrouwen dat het goed zou komen met de kaartverkoop. "Het zijn geen échte zangers, maar ze weten wel echt een show neer te zetten. Ze hebben ongelofelijk veel fans door heel het land." Waar Sophie lachend aan toevoegt: "Ze klinken in ieder geval beter dan de Songfestival-kandidaten."

Foto: Sophie samen met haar vriendinnen bij een optreden van de Bankzitters - WEEFF

Vliegende start Dat de YouTube-sterren ook populair zijn in West-Friesland blijkt uit het razende tempo waarmee de 800 kaarten werden uitverkocht. Binnen vijf minuten waren de eerste 100 al vergeven. "Dat had ik echt niet verwacht!", zegt Sophie enthousiast. Maar ook moeten er extra maatregelen genomen worden in de stad. "Extra beveiliging, verkeersregelaars bij het NS-station, EHBO en ruim twintig vrijwilligers", legt vader Jim van Dok uit. De vrijwilligers delen onder andere bandjes uit aan de bezoekers boven de 18. "Het evenement is namelijk 12+, zodat er ook eens wat voor de jeugd gebeurt in Enkhuizen", zegt moeder Betty. Toekomstig carrière Door het ondernemende karakter van Sophie en het naar haar woonplaats Enkhuizen halen van haar favoriete YouTubers weet Sophie inmiddels wat ze later wil worden: tourmanager. "Dus dit project staat goed op mijn CV!" Het concert is niet bedoeld om winst te maken. "Ik vind het vooral ontzettend leuk dat ik 800 mensen blij kan maken met mijn idee. Dat is eigenlijk waar ik het voor doe", zegt Sophie vastbesloten. Mocht er geld overblijven, dan gaat dat naar een goed doel.