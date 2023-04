Willem (61) pakt goud tijdens de Transplant Games

De Transplant Games wordt georganiseerd voor mensen die ooit een transplantatie hebben gehad. 24 jaar geleden kreeg Willem een nieuw hart. Destijds gaven de artsen hem nog tien jaar, maar de Hilversummer staat nog volop in het leven. Via een vriend die hij ontmoette tijdens zijn revalidatie, is hij in aanraking gekomen met de Transplant Games. Hij traint sindsdien minimaal drie keer per week en dit jaar pakte hij goud. Daarmee laat hij de door hem gevreesde Amerikaanse concurrent achter zich: die is derde geworden.