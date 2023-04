'Rare knik' uit Amstelveens Kazernepad, ook beloofde drempels komen eraan

De gemeente Amstelveen gaat de naar eigen zeggen 'rare knik' ter hoogte van het Keizer Karel College uit fietspad het Kazernepad halen. Die knik is erin gekomen toen het fietspad vanwege de verbreding van de A9 moest worden omgelegd. Amstelveners dIe er vaak overheen fietsen, vinden het fietspad onveilig.

Amstelveen gaat 'onoverzichtelijke' knik in fietspad Kazernepad aanpassen

Daarom wordt nu in ieder geval de knik net na de fiets- en voetgangersbrug over de A9 eruit gehaald. Die knik is ontstaan toen de aannemer de brug aanlegde. Fietsers komen er een scherpe bocht in de weg tegen, waarbij ze het spoor van de Museumtram moeten passeren om hun weg aan de andere kant van het spoor te vervolgen. Veel fietsers zijn kritisch over de knik: het fietspad is op dat punt zo onoverzichtelijk dat (bijna-)botsingen schering en inslag zijn. In onderstaande video is goed te zien hoe krap de ruimte is tussen twee fietsers die elkaar in tegengestelde richting passeren.

"Dit verdient niet de schoonheidsprijs", erkent een gemeentewoordvoerder, die benadrukt dat 'een makkelijke oplossing' niet binnen handbereik lag. "Maar we gaan het nu optimaliseren." In de praktijk betekent dit dat het fietspad iets in westelijke richting wordt verplaatst, waardoor de bocht om het spoor over te steken flauwer en veiliger wordt. Ook wordt er een voetgangersstrook aangelegd. In de vakantie De werkzaamheden zijn bewust in de vakantieperiode gepland. Van 1 tot en met 5 mei wordt het fietspad verlegd en de voetgangersstrook aangelegd. In die periode worden voetgangers en fietsers omgeleid via de Elegast, het parkeerterrein bij het KKC. Het asfalteren gebeurt wel buiten de vakantie, op 12 mei. Dan leiden verkeersregelaars passanten om de werkzaamheden heen. Ook op andere plekken oogst het fietspad flink wat kritiek, mede omdat het gedateerd is en daarom niet ingericht op moderne tweewielers als e-bikes, fatbikes en speedpedalecs. De afslag bij het Keizer Karel College - iets voorbij de gehate knik - is bijvoorbeeld ook een groot knelpunt, waar als gevolg van opstoppingen en afslaande fietsers geregeld aanrijdingen plaatsvinden. Petitie voor veiliger fietspad Eind vorig jaar diende bezorgde moeder Caroline Nieuwzwaag een petitie met 270 handtekeningen in bij de gemeenteraad. Haar kinderen gaan naar OBS Piet Hein aan de andere kant van de fietsbrug en komen vaak in de knel bij het KKC. Behalve de knik, gaat de gemeente op deze plek voorlopig niets veranderen. Ook de oversteek naar de basisschool aan de andere kant vindt Caroline gevaarlijk.

Amstelvener Toon van den Boer is teleurgesteld in het tempo waarmee de gemeente het fietspad veiliger maakt. Toons vriendin raakte gewond bij een aanrijding met een fatbike in een andere bocht op het Kazernepad, nabij de Amsterdamseweg. Ook die bocht is volgens hem heel onoverzichtelijk. "We zagen pas op het laatste moment een licht om de bocht verschijnen", zei hij destijds voor de camera van NH. Toon vindt hij dat 'de aannemer (Veenix, red) de knik voor het KKC al lang had moeten fiksen', maar is net als Caroline ook kritisch op de situatie ter hoogte van basisschool Piet Hein. "Nu rijden daar scooters met 50 kilometer uur. Straffeloos. Het is wachten op het eerste dodelijk ongeluk daar", denkt hij. Lees verder onder de kaart.

De situatie bij de Piet Hein wordt binnenkort wel aangepakt. Eind mei, begin juni worden voor de oversteek drempels neergelegd. Als de A9 in 2026 door Rijkswaterstaat is verbreed komt er een nieuw fietspad over de toekomstige overkapping bij het Oude Dorp. Wethouder verkeer Herbert Raat belooft ook naar verbreding van het hele Kazernepad te gaan kijken. Lees verder onder de video.

Museumtram Vanwege de eerdere omlegging van het Kazernepad ter hoogte van het KKC, rijdt de Museumtram al enige tijd niet meer zijn volledige route naar Bovenkerk. Totdat de verbreding van de A9 een feit is, is de halte aan de Parklaan - ter hoogte van basisschool Piet Hein - de eindhalte.

Klein probleem is dat sommige historische trams niet in beide richtingen kunnen rijden. En omdat de echte eindhalte in Bovenkerk - waar de tram over het spoor kan keren - buiten gebruik is, staat één van de Museumtrams voorlopig in de opslag in Aalsmeer. Naar verwachting voor enkele jaren, want zonder vertraging kan de tram in 2026 de A9 weer oversteken.